La terrificante figuraccia dell' Azzolina | i test sierologici? Il ministro non sa cosa siano | gelo a Otto e Mezzo | scatta il massacro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) Mani nei capelli. Ospite di Lilli Gruber asu La7, nella puntata di martedì 20bre, ecco Lucia, l'improbabile'Istruzione M5s. Quest'ultima si vanta del buono svolgimento degli esami di Stato in Italia, nonostante il Covid. Dunque la Gruber la difende affermando che "è stata attaccata con una violenza senza precedenti negli ultimi mesi" e Marco Travaglio, ospite in collegamento, annuisce. Poi, il disastro. Parlandoa differenza trarapidi, la, dopo nove mesi di pandemia, dimostra di non averne ancora capito la differenza. Già, ilsierologico è una, serve per ...