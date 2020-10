La strana storia della regione del Nunavut, dove il Coronavirus non è mai arrivato (Di martedì 20 ottobre 2020) In molte regioni del Canada i casi di Covid-19 stanno aumentando, ma nel Nunavut, il territorio più settentrionale e vasto del Paese, nonché una delle aree più remote e scarsamente popolate del mondo, ... Leggi su globalist (Di martedì 20 ottobre 2020) In molte regioni del Canada i casi di Covid-19 stanno aumentando, ma nel, il territorio più settentrionale e vasto del Paese, nonché una delle aree più remote e scarsamente popolate del mondo, ...

La strana storia della regione del Nunavut, dove il Coronavirus non è mai arrivato

Hanno aiutato le misure stringenti applicate dai funzionari e l’isolamento naturale della popolazione, che vive in comunità molto distanti tra loro ...

Hanno aiutato le misure stringenti applicate dai funzionari e l'isolamento naturale della popolazione, che vive in comunità molto distanti tra loro ...