La storia di Israa | 18enne che ha diagnosticato da sola la sua malattia dopo che nessun medico ci era riuscito

(Di martedì 20 ottobre 2020) Sin da piccola ha sofferto di forti dolori articolari, perdite di conoscenza, problemi respiratori e irritazioni cutanee, mariusciva a capire l’origine di questi problemi. CosìAltayeh,giordana, ha iniziato a studiare medicina, leggendo circa 200 libri, ed è riuscita a diagnosticare dala sua. La suaincredibile è finita sui giornali di tutto il mondo. Nonostante i controlli medici, effettuati anche in Canada,non ha mai ricevuto la corretta diagnosi della sua. Le sue letture sui testi di medicina, tuttavia, le hanno consentito di scoprire che soffre di una rara sindrome: la sindrome Ehlers Danlos (EDS), che colpisce una persona su 20mila ...

È la storia di Israa Altayeh, una ragazza giordana che soffriva sin da piccola di forti dolori articolari, perdite di conoscenza e altri gravosi sintomi senza apparente motivo. Ora ho una speranza, or ...Quasta piccola donna ha commosso il mondo arabo per la sua forza, ha raccontato il suo calvario e le sue vittorie sul web. Leggi anche > La storia di ' Israa ' inizia quando era una bambina, sui 10 an ...