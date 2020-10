La sai l’ultima? Palestre a rischio, ma club per scambisti aperti. “Purché mantengano la distanza sociale” (Di martedì 20 ottobre 2020) La mascherina l’hanno indossata spesso, anche in epoca pre Covid. Ma non è la stessa che si intende comunemente. Sono le coppie italiane che tentano di emulare Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. In Italia, frequentano i cosiddetti club per scambisti. Circoli che sono aperti, scampati persino ai Dpcm di Giuseppe Conte. L’esempio del club di scambisti di Bologna Così è frequente sui giornali locali, leggere notizie come quella di oggi sulle agenzie. A Bologna, è stato sanzionato dai carabinieri di Altedo, nell’ambito dei controlli anti Covid, il titolare di un club per scambisti perché non aveva rispettato il distanziamento tra i clienti seduti e stipati all’interno di una sala da pranzo. Durante ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 ottobre 2020) La mascherina l’hanno indossata spesso, anche in epoca pre Covid. Ma non è la stessa che si intende comunemente. Sono le coppie italiane che tentano di emulare Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. In Italia, frequentano i cosiddettiper. Circoli che sono, scampati persino ai Dpcm di Giuseppe Conte. L’esempio deldidi Bologna Così è frequente sui giornali locali, leggere notizie come quella di oggi sulle agenzie. A Bologna, è stato sanzionato dai carabinieri di Altedo, nell’ambito dei controlli anti Covid, il titolare di unperperché non aveva rispettato il distanziamento tra i clienti seduti e stipati all’interno di una sala da pranzo. Durante ...

