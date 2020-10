La rivincita di Immobile | il ritorno top di Luiz Felipe | la Lazio vola all’esordio in Champions

(Di martedì 20 ottobre 2020) Dalla Germania alla Germania. Con la speranza che stavolta l’esito finale sia diverso. L’ultima vittoria dellainLeague fu contro il Werder Brema, un successo che non bastò ai biancocelesti di Delio Rossi per evitare il quarto posto nel girone. Latorna nella massima competizione per club e lo fa nel modo migliore, vincendo contro il Borussia Dortmund, l’avversaria più ostica del gruppo dei biancocelesti. E poco importa che dopo tredici anni, l’Olimpico sia vuoto . Dopo il 3-0 subito contro la Sampdoria al Ferraris, Simone Inzaghi scaccia i fantasmi della crisi e lancia anche un segnale a Lotito visti i rumors su una possibile frattura sorta dopo gli ultimi deludenti risultati. Decidono le reti di, l’autogol di Hitz propiziato da un colpo di ...

Tredici anni dopo le note della Champions League tornano a far vibrare i cuori laziali. Il debutto non è semplice per la truppa di Simone Inzaghi: all'Olimpico si presenta il ...