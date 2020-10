La rivincita delle bionde: su YouTube la reunion virtuale del cast (Di martedì 20 ottobre 2020) Tutte le bionde fatali del cinema di Alfred Hitchcock sfoglia la gallery La rivincita delle bionde 20 anni dopo. A distanza di quasi due decenni (il film è uscito nel 2001) i protagonisti della pellicola cult si incontreranno su YouTube il 21 ottobre a mezzanotte e un quarto per una reunion virtuale. Ad annunciarlo la biondissima Reese Witherspoon su Instagram, che con un breve teaser. La reunion virtuale del cast avrà anche uno scopo ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 ottobre 2020) Tutte lefatali del cinema di Alfred Hitchcock sfoglia la gallery La20 anni dopo. A distanza di quasi due decenni (il film è uscito nel 2001) i protagonisti della pellicola cult si incontreranno suil 21 ottobre a mezzanotte e un quarto per una. Ad annunciarlo la biondissima Reese Witherspoon su Instagram, che con un breve teaser. Ladelavrà anche uno scopo ...

