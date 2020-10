La regina Elisabetta ha un nuovo ritratto, ma solo per il Canada (Di martedì 20 ottobre 2020) Le spille della regina Elisabetta sfoglia la gallery Regale e dignitosa, forse anche un po’ pensosa, la regina Elisabetta ha lo sguardo fisso davanti a sé. Ma quello che è stato descritto come uno dei ritratti più riusciti della sovrana non è destinato ad essere esposto a Buckingham Palace: commissionato dal governo canadese, rimarrà oltre Oceano. Nel presentarlo su Instagram, Chris Jackson, da tempo royal photographer della regina, ha commentato: “E’ stato un onore incredibile avere ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 ottobre 2020) Le spille dellasfoglia la gallery Regale e dignitosa, forse anche un po’ pensosa, laha lo sguardo fisso davanti a sé. Ma quello che è stato descritto come uno dei ritratti più riusciti della sovrana non è destinato ad essere esposto a Buckingham Palace: commissionato dal governo canadese, rimarrà oltre Oceano. Nel presentarlo su Instagram, Chris Jackson, da tempo royal photographer della, ha commentato: “E’ stato un onore incredibile avere ...

fromLAXtoLHR : raga mi raccomando votate tra Dayane e MTR perché venerdì sveglieranno loro in casa i preferiti e non é una sorpres… - ontherisingmoon : RT @SunshineMarcoB: Tommaso genio. Nomina l'Ape Regina e la sbatte in nomination. Apre gli occhi a Pierpaolo su di lei e poi affronta Elis… - nzizanes : RT @VanityFairIt: Avete l'acquolina in bocca? - fromLAXtoLHR : @crazylo91591062 solo Matilde più vera della regina Elisabetta ci sta che ripete sempre che è vera, vera, vera (ovviamente sono ironica) - VanityFairIt : Avete l'acquolina in bocca? -