La Pellegrini | Ho contagiato anche mia madre

(Di martedì 20 ottobre 2020) Novella Toloni Attraverso i social network la campionessa ha raccontato di sentirsi molto meglio ma di aver purtroppolache conviveva con lei da alcuni giorni "Purtroppo da questa mattinamiaha i sintomi del Covid-19", così Federicaha annunciato chelapotrebbe aver contratto il coronavirus. Il condizionale è d'obbligo perché la donna non si è ancora sottoposta al tampone, ma avendo convissuto con la figlia negli ultimi giorni il contagio sembrerebbe scontato. La donna, infatti, ha iniziato a manifestare i primi sintomi influenzali poche ore fa e,se le sue condizioni sono buone, ora si attende l'esito degli esami. La notizia è stata data da ...

dinoadduci : Valentino Rossi contagiato dal Covid a una cena. E scrive alla Pellegrini - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: .@MotoGP, #Rossi @ValeYellow46 contagiato a una cena. E scrive alla #Pellegrini - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: .@MotoGP, #Rossi @ValeYellow46 contagiato a una cena. E scrive alla #Pellegrini - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: .@MotoGP, #Rossi @ValeYellow46 contagiato a una cena. E scrive alla #Pellegrini - Benzemamourinh1 : RT @Gazzetta_it: .@MotoGP, #Rossi @ValeYellow46 contagiato a una cena. E scrive alla #Pellegrini -

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrini contagiato

Tuttosport

Nonostante sia atletica e giovane (32 anni), il coronavirus ha messo a dura prova Federica Pellegrini. La primatista mondiale in carica nei 200 metri ed europea nei 400 metri, ha voluto raccontare ...Federica Pellegrini continua sui social il suo diario della convalescenza dopo aver contratto il virus e ora teme di aver contagiato sua mamma. «Io dovevo partire per Budapest e mia mamma era qui in ...