Leggi su giornal

(Di martedì 20 ottobre 2020) La, salume prodotto a partire dalla carne del suino, è un alimento simbolo dell’eccellenza gastronomica italiana. Se vuoi scoprire se lao cruda, nelle prossime righe di questo articolo trovi alcune informazioni preziose. Quante calorie ha la? La, salume molto apprezzato in Italia e non solo, si conntraddistingue per un apporto calorico non indifferente. Nel caso specifico dellatesa, parliamo di un apporto energetico di circa 340 calorie ogni 100 grammi. In questo frangente, però, si ha a che fare con una tipologia dicon un basso contenuto di grasso. Nei frangenti in cui la quantità di grasso è più alta, si parla di un apporto energetico di circa 650 ...