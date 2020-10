La mafia ci rassomiglia …

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 20 ottobre 2020) L’editoriale di Daniela Piesco su Il Corriere Nazionale.net, giornale internazionale on line diretto da Antonio Peragine Giovanni FalconeVale la pena sottolineare che la ricerca dei significati del termine “” sia una ricerca necessariamente complessa, in quanto, da un punto di vista criminologico e socio-culturale, va di pari passo con la ricerca delle radici culturali, storiche e antropologiche del fenomeno sostanziale. Laè un fenomeno antico, complesso e mutevole nel tempo, la cui esistenza per lunghi periodi è stata negata. È un fenomeno che cerca di rendersi invisibile ma al tempo stesso ha la necessità di essere percepito dalla società come presente e condizionante. È un fenomeno camaleontico e mimetico, nel contempo sempre profondamente uguale a se ...