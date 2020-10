La Lombardia verso il coprifuoco: cosa cambia dal 22 ottobre 2020 (Di martedì 20 ottobre 2020) Continua a salire il numero dei contagi in Lombardia, regione che si avvia verso il cosiddetto coprifuoco. Dal 22 ottobre 2020, infatti, entreranno in vigore nuove regole nel tentativo di evitare una seconda ondata di Coronavirus che metterebbe in ginocchio il paese. Scopriamo allora cosa cambia da dopodomani per chi abita in questa regione che detiene il triste record del più alto numero di nuovi contagi al giorno (dietro, staccata di pochissimo, la Campania). Stop per tutte le attività e gli spostamenti, a esclusione dei casi “eccezionali” (ovvero motivi di salute, lavoro e comprovata necessità) dalle ore 23 alle 5. La richiesta è stata fatta dai sindaci dei Comuni capoluogo della Lombardia, dal ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 ottobre 2020) Continua a salire il numero dei contagi in, regione che si avviail cosiddetto. Dal 22, infatti, entreranno in vigore nuove regole nel tentativo di evitare una seconda ondata di Coronavirus che metterebbe in ginocchio il paese. Scopriamo allorada dopodomani per chi abita in questa regione che detiene il triste record del più alto numero di nuovi contagi al giorno (dietro, staccata di pochissimo, la Campania). Stop per tutte le attività e gli spostamenti, a esclusione dei casi “eccezionali” (ovvero motivi di salute, lavoro e comprovata necessità) dalle ore 23 alle 5. La richiesta è stata fatta dai sindaci dei Comuni capoluogo della, dal ...

