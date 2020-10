La lenta ripresa dell’economia frena Conte su un nuovo lockdown (Di martedì 20 ottobre 2020) La ripresa economica dell’Italia sta rallentando di nuovo, dopo i segnali di miglioramento registrati durante l’estate. L’obiettivo principale è evitare un nuovo lockdown. Ascoltando le ultime dichiarazioni e conferenze stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, appare evidente che è questo il fulcro di ogni misura restrittiva varata con lo strumento del Dpcm. Un approccio … L'articolo La lenta ripresa dell’economia frena Conte su un nuovo lockdown proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) Laeconomica dell’Italia sta ralndo di, dopo i segnali di miglioramento registrati durante l’estate. L’obiettivo principale è evitare un. Ascoltando le ultime dichiarazioni e conferenze stampa del presidente del Consiglio Giuseppe, appare evidente che è questo il fulcro di ogni misura restrittiva varata con lo strumento del Dpcm. Un approccio … L'articolo Ladell’economiasu unproviene da www.meteoweek.com.

