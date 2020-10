La legalizzazione della cannabis e il diritto alla cura: la storia di Walter De Benedetto (Di martedì 20 ottobre 2020) È una storia dei giorni nostri. La storia di una battaglia per aver riconosciuto un diritto fondamentale, soprattutto oggi, ai tempi del Covid: il diritto alla cura. È la storia di Walter De Benedetto. Leggi su globalist (Di martedì 20 ottobre 2020) È unadei giorni nostri. Ladi una battaglia per aver riconosciuto unfondamentale, soprattutto oggi, ai tempi del Covid: il. È ladiDe

Ultime Notizie dalla rete : legalizzazione della Legalizzazione della Cannabis, nuovi scenari in Italia V-news.it La legalizzazione della cannabis e il diritto alla cura: la storia di Walter De Benedetto

Meglio Legale - campagna per la legalizzazione della cannabis e decriminalizzazione delle altre sostanze - raccoglie l’appello di Walter De Benedetto e si batte per portare il tema all’attenzione ...

