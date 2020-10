La Lazio ritorna in Champions con una gran vittoria: 3-1 al Borussia Dortmund (Di martedì 20 ottobre 2020) All'esordio in Champions League i biancocelesti battono i tedeschi, spauracchio del girone F: Immobile, un'autorete e l'esordio con gol di Akpa-Akpro Leggi su 90min (Di martedì 20 ottobre 2020) All'esordio inLeague i biancocelesti battono i tedeschi, spauracchio del girone F: Immobile, un'autorete e l'esordio con gol di Akpa-Akpro

Solo_La_Lazio : ?? Luiz Felipe ritorna in campo ed è subito protagonista ?? Dal suo colpo di testa nasce il 2-0 ? Al 50' si arrende… - DanieleOgnibene : Ben tornata #UCL. Viviamo la nostra Lazio nel palcoscenico che merita, anche se senza pubblico... E quando penso al… - IamCALCIO : Lazio-Borussia Dortmund, Ciro Immobile ritorna al centro dell'attacco - andreapezzoni87 : Ritorna la #ChampionsLeague! Questa sera, a meno di 2 mesi dalla finale di Lisbona, si scende in campo per la massi… - laziopress : -