La Juve voleva Mertens ma il belga bloccò il suo agente | “Ma tu si pazz! Non ci vado”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ma tu siAllanon ci vado“. È il retroscena raccontato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, intervenuto a Canale 21 alla trasmissione ‘Il Bello del Calcio’. Dries, ormai Ciro, a Napoli ha stravolto le gerarchie intoccabili del calcio. Ildalla faccia da scugnizzo è riuscito davvero a toccare tutti, non solo i tifosi, per il suo modo di fare diretto, sincero. Non contano solo i gol – e Dries ne ha fatti più di tutti in azzurro: 125 – è proprio il modo di essere. Un esempio? Da vero “napoletano” ha rifiutato lantus. I bianconeri avevano pensato di ingaggiarlo, un’idea bloccata sul nascere proprio dal calciatore ex Psv. Sotto gli ordini del tecnico ...