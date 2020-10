La Flop 5 dei peggiori calciatori della 4ª giornata di Serie A (Di martedì 20 ottobre 2020) Inter e Lazio nella polvere nella quarta giornata: gli errori individuali dei propri difensori (e non solo) abbattono Conte e Inzaghi Leggi su 90min (Di martedì 20 ottobre 2020) Inter e Lazio nella polvere nella quarta: gli errori individuali dei propri difensori (e non solo) abbattono Conte e Inzaghi

Vero è che Conte non lo aiuta, perché collocarlo tra i tre di difesa al cospetto di un fulmine come Leao e di un volpone come Ibra non fa altro che ingigantire i difetti attuali dell’ex romanista, che ...

Parla il presidente Bruno Russo

Solita dichiarazione realistica da parte del presidente rossonero Bruno Russo, dopo il nuovo flop: "Sinceramente è un momento difficile ... ho notato una evidente crescita in particolare da parte dei ...

