La first lady Melania Trump: “La mia esperienza personale con il COVID-19” (Di martedì 20 ottobre 2020) WASHINGTON , 20 ottobre 2020 – La first lady Melania Trump si è ripresa dal coronavirus utilizzando ” un percorso più naturale ” incentrato su ” vitamine e cibo sano “, come affermato in un comunicato ufficiale della Casa Bianca il 14 ottobre (In fondo all’articolo la traduzione integrale) . Anche se ha sperimentato solo ” sintomi leggeri “, spiega come siano arrivati ” tutti in una volta ” , inclusi ” dolori muscolari, tosse e mal di testa ” , oltre a sentirsi ” estremamente stanca per la maggior parte del tempo. ” Sottolineando la necessità ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 20 ottobre 2020) WASHINGTON , 20 ottobre 2020 – Lasi è ripresa dal coronavirus utilizzando ” un percorso più naturale ” incentrato su ” vitamine e cibo sano “, come affermato in un comunicato ufficiale della Casa Bianca il 14 ottobre (In fondo all’articolo la traduzione integrale) . Anche se ha sperimentato solo ” sintomi leggeri “, spiega come siano arrivati ” tutti in una volta ” , inclusi ” dolori muscolari, tosse e mal di testa ” , oltre a sentirsi ” estremamente stanca per la maggior parte del tempo. ” Sottolineando la necessità ...

La First Lady torna in campagna elettorale per la prima volta dalla Convention Repubblicana e alla sua prima uscita dopo il Covid-19 (ANSA) ...

La first lady è rimasta per lo più fuori dagli eventi della campagna elettorale, anche se gli altri membri della famiglia del presidente Trump hanno fatto numerose apparizioni per aiutarlo nella sua c ...

