La figlia di Zayn Malik e Gigi Hadid ha una fan molto speciale che posta le sue foto (Di martedì 20 ottobre 2020) La figlia di Zayn Malik e Gigi Hadid è già la preferita di Nonna Yolanda. La madre della celebre modella di Victoria's Secrets non fa che immortalare la sua nipotina, della quale però non rivela il volto. La bambina è nata qualche settimana fa ed è la primogenita della coppia, concepita poco prima della quarantena che ha bloccato il mondo. La foto condivisa da Yolanda Hadid è simile a quella utilizzata per annunciarne la nascita. C'è da scommettere che la neo nonna sia intenzionata a seguire ogni passo della sua nipotina, condividendone ogni progresso sui suoi canali social. Scrive Yolanda Hadid: "Il mio cuore è pieno di amore e gioia per questa piccola bambina, è ...

