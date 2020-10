La disuguaglianza della politica (Di martedì 20 ottobre 2020) Già Machiavelli pensava che i ricchi fossero il più grande pericolo per la democrazia. Nel suo nuovo libro, l’economista Julia Cagé conferma questa intuizione. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 20 ottobre 2020) Già Machiavelli pensava che i ricchi fossero il più grande pericolo per la democrazia. Nel suo nuovo libro, l’economista Julia Cagé conferma questa intuizione. Leggi

Già Machiavelli pensava che i ricchi fossero il più grande pericolo per la democrazia. Nel suo nuovo libro, l’economista Julia Cagé conferma questa intuizione. Leggi ...

Ponte sullo Stretto, De Micheli: "Fra 7 anni Sicilia e Calabria non più due deserti"

ma saranno regioni che staranno vincendo la tirannia della distanza, ovvero vincendo la sfida per combattere la disuguaglianza infrastrutturale che si è determinata in questi anni». A ...

