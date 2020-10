La diretta dell’arrivo della sonda Osiris-Rex sull’asteroide Bennu (Di martedì 20 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=21X5lGlDOfg&feature=emb title Osiris-Rex finalmente arriva sull’asteroide Bennu, per prelevare campioni da riportare sulla Terra. Chissà che non ci rivelino qualcosa in più sul Sistema solare e sull’origine della vita sulla Terra. Il contatto vero e proprio è previsto alle 00:12 del 21 ottobre, ma le operazioni potranno essere seguite in diretta a partire dalle 23:00 del 20 ottobre su Nasa Tv, qui sopra, e dal profilo Twitter di Osiris-Rex. La missione Sono due anni, dal dicembre 2018, che la sonda della Nasa Osiris-Rex orbita intorno all’asteroide Bennu. Nell’agosto del 2020 lo ha persino sfiorato, sorvolando a solo 40 metri di altezza ... Leggi su wired (Di martedì 20 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=21X5lGlDOfg&feature=emb title-Rex finalmente arriva sull’asteroide, per prelevare campioni da riportare sulla Terra. Chissà che non ci rivelino qualcosa in più sul Sistema solare e sull’originevita sulla Terra. Il contatto vero e proprio è previsto alle 00:12 del 21 ottobre, ma le operazioni potranno essere seguite ina partire dalle 23:00 del 20 ottobre su Nasa Tv, qui sopra, e dal profilo Twitter di-Rex. La missione Sono due anni, dal dicembre 2018, che laNasa-Rex orbita intorno all’asteroide. Nell’agosto del 2020 lo ha persino sfiorato, sorvolando a solo 40 metri di altezza ...

