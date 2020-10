“La destra sovranista difende le palestre. Come Mussolini”. Ennesima sparata di Berizzi (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott – Mens fascista in corpore sano. Lo pensa il campione italiano di arrampicata sugli specchi Paolo Berizzi, reporter di Repubblica e ligia sentinella dell’antifascismo, secondo il quale protestare contro la chiusura delle palestre minacciata da Conte sarebbe da fascisti. Un uomo che di un’ossessione ha fatto una carriera, se così vogliamo chiamarla: e sicCome quella pagnotta in tavola non si porta certo da sola, ogni giorno il sor Berizzi deve inventarsi qualcosa da scrivere. «Robusta levata di scudi della destra sovranista in difesa del mondo delle palestre. “Quando si è forti si è cari agli amici e si è temuti dai nemici” (26 marzo 1939, Foro Mussolini, discorso per la celebrazione del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott – Mens fascista in corpore sano. Lo pensa il campione italiano di arrampicata sugli specchi Paolo, reporter di Repubblica e ligia sentinella dell’antifascismo, secondo il quale protestare contro la chiusura delleminacciata da Conte sarebbe da fascisti. Un uomo che di un’ossessione ha fatto una carriera, se così vogliamo chiamarla: e sicquella pagnotta in tavola non si porta certo da sola, ogni giorno il sordeve inventarsi qualcosa da scrivere. «Robusta levata di scudi dellain difesa del mondo delle. “Quando si è forti si è cari agli amici e si è temuti dai nemici” (26 marzo 1939, Foro Mussolini, discorso per la celebrazione del ...

