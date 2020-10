La Campania ha raddoppiato i posti in terapia intensiva: da 113 a 227 (Di martedì 20 ottobre 2020) Positivi del giorno: 1.312 di cui: – Sintomatici: 67 – Asintomatici: 1.245 Tamponi del giorno: 10.205 La percentuale tamponi positivi è del 12,85%. Rapporto più basso in Piemonte (10,7%) e Lombardia (9,3%). Totale positivi: 28.724 Totale tamponi: 789.087 ​Deceduti del giorno: 12 (*) Totale deceduti: 534 Guariti del giorno: 156 Totale guariti: 8.732 ​Report posti letto Covid su base regionale: posti letto di terapia intensiva complessivi: 227​ (ieri erano 113, sono raddoppiati) posti letto di terapia intensiva occupati: 91posti letto di degenza complessivi: 1100posti letto di degenza occupati: 946 ​​ (*) Deceduti tra il 13 e il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) Positivi del giorno: 1.312 di cui: – Sintomatici: 67 – Asintomatici: 1.245 Tamponi del giorno: 10.205 La percentuale tamponi positivi è del 12,85%. Rapporto più basso in Piemonte (10,7%) e Lombardia (9,3%). Totale positivi: 28.724 Totale tamponi: 789.087 ​Deceduti del giorno: 12 (*) Totale deceduti: 534 Guariti del giorno: 156 Totale guariti: 8.732 ​Reportletto Covid su base regionale:letto dicomplessivi: 227​ (ieri erano 113, sono raddoppiati)letto dioccupati: 91letto di degenza complessivi: 1100letto di degenza occupati: 946 ​​ (*) Deceduti tra il 13 e il ...

