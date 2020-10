La Bonafè da Porro ci insulta tutti: «Gli italiani? Imbecilli». Telespettatori e social in rivolta (video) (Di martedì 20 ottobre 2020) La Bonafè dà degli Imbecilli agli italiani. E lo fa in veste di ospite a Quarta Repubblica da Nicola Porro, in diretta tv. Ebbene, quell’esternazione della piddina, incautamente pronunciata in una puntata del talk di Rete 4 qualche giorno fa, ancona non va giù. Né ai Telespettatori. Né agli utenti. I quali, tutti insieme dal web, replicano risentiti, offesi e dissenziendo, allo strafalcione dell’esponente dem. La sua uscita urticante o offensiva colpisce in un momento di grande preoccupazione economica e sanitaria. E aumenta la distanza tra istituzioni e cittadini che, oltre a non sentirsi nella grande maggioranza dei casi, tutelati e ben gestiti dall’esecutivo in carica, rischiano anche di sommare al danno la beffe dell’insulto. La ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 ottobre 2020) La Bonafè dà degliagli. E lo fa in veste di ospite a Quarta Repubblica da Nicola, in diretta tv. Ebbene, quell’esternazione della piddina, incautamente pronunciata in una puntata del talk di Rete 4 qualche giorno fa, ancona non va giù. Né ai. Né agli utenti. I quali,insieme dal web, replicano risentiti, offesi e dissenziendo, allo strafalcione dell’esponente dem. La sua uscita urticante o offensiva colpisce in un momento di grande preoccupazione economica e sanitaria. E aumenta la distanza tra istituzioni e cittadini che, oltre a non sentirsi nella grande maggioranza dei casi, tutelati e ben gestiti dall’esecutivo in carica, rischiano anche di sommare al danno la beffe dell’insulto. La ...

JasmNicoletta : RT @adrianobusolin: 'Gli #italiani #imbecilli'. Prego? La #dem #SimonaBonafè e la devastante figura di palta da #Porro: la rivolta in diret… - praparelli : RT @adrianobusolin: 'Gli #italiani #imbecilli'. Prego? La #dem #SimonaBonafè e la devastante figura di palta da #Porro: la rivolta in diret… - Andrea__Monti : RT @Teresat14547770: Simona Bonafè a Quarta repubblica, la frase infelice in diretta sugli 'italiani imbecilli': la rivolta dei telespettat… - gib_barbara : Onestamente non credo che gli imbecilli siano gli italiani ma forse chi crede che lo siano! - Beatric72980398 : RT @Teresat14547770: Simona Bonafè a Quarta repubblica, la frase infelice in diretta sugli 'italiani imbecilli': la rivolta dei telespettat… -