La Azzolina tira dritto | Sì al concorso della scuola | dieci persone per laboratorio

"Il concorso degli insegnanti? Dovete immaginarvi dieci persone per laboratorio, distanziate, con gli igienizzanti e il controllo della temperatura all'ingresso. Ci servirà per avere meno precari l'anno prossimo perché potremo assumere". Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina (M5S), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. La titolare di Viale Trastevere in questo modo conferma il concorso per docenti che da più parti si chiede di rinviare, a partire dagli insegnanti stessi. Una richiesta che arriva ad esempio anche dalle Regioni, il consiglio regionale della Lombardia proprio oggi ha fatto una richiesta in tal senso.

Ammetto di aver tirato un respiro di sollievo anche io quando il premier Conte, nella sua ultima conferenza stampa, ha annunciato che le scuole non chiuderanno. Ma non è bastato a ...

La ministra Azzolina rimane ferma e decisa sulla scelta di proseguire con il concorso e, rispondendo alle tante richieste di sospensione, ha affermato: “Sfatiamo i miti. Il concorso della scuola si fa ...

