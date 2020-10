Katie Holmes, in bicicletta a New York con il nuovo fidanzato (Di martedì 20 ottobre 2020) Pedalata d’amore. L’attrice Katie Holmes e lo chef Emilio Vitolo sono stati paparazzati a New York, per le strade di Soho, in sella a due biciclette prese a noleggio: tra un sorriso e una tenerezza, la coppia ha mostrato una buona dose di complicità e ha così indirettamente confermato che la love story – nata secondo la ricostruzione del gossip circa due mesi fa – sta procedendo a gonfie vele. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 ottobre 2020) Pedalata d’amore. L’attrice Katie Holmes e lo chef Emilio Vitolo sono stati paparazzati a New York, per le strade di Soho, in sella a due biciclette prese a noleggio: tra un sorriso e una tenerezza, la coppia ha mostrato una buona dose di complicità e ha così indirettamente confermato che la love story – nata secondo la ricostruzione del gossip circa due mesi fa – sta procedendo a gonfie vele.

infoitcultura : É ancora tempo di indossare le friulane e forse non passerà mai cit Katie Holmes e le sue loafers - droopyjoy : @chasingthestars Secondo me è la stessa situazione di Katie Holmes e Tom Cruise : ovvero lei non può farsi vedere con nessuno per tot anni - ivanulas : Metto un film. C'è Katie Holmes, la odio, lo levo, la uccidono, lo rimetto, è viva lo rilevo. - lillydessi : É ancora tempo di indossare le friulane e forse non passerà mai cit Katie Holmes e le sue loafers -… - _Blackmount_ : L'unica cosa spaventosa, è la recitazione di Katie Holmes. 'CAGNA MALEDETTA' (Cit.) -

Ultime Notizie dalla rete : Katie Holmes Katie Holmes e Emilio Vitolo felicemente insieme a New York Metropolitan Magazine Katie Holmes, in bicicletta a New York con il nuovo fidanzato

La star di Hollywood è stata paparazzata per le strade di Soho insieme allo chef Emilio Vitolo, con cui fa coppia fissa da circa due mesi: nelle foto tenerezza e complicità, l’amore sembra andare a go ...

Morta Dana Baratta, sceneggiatrice di Dawson’s Creek

Si è spenta all’età di 59 anni Dana Baratta, dopo una lunga battaglia contro il cancro alle ovaie, come riportato da Deadline ...

