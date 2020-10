Kate e Meghan: come copiare il loro trucco naturale e glow in video (Di martedì 20 ottobre 2020) Make up e trucchi a prova di videocall sfoglia la gallery Soft focus skin, scrivono le inglesi: un make up effetto pelle perfetta e patinata, ma comunque naturale, è il dettaglio beauty che accomuna Kate Middleton e Meghan Markle. La prima in video messaggio dal National History Museum di Londra, l’altra in diretta al Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit, le due cognate danno lezioni beauty anche in tempi di videocall e apparizioni digital. Studiano tutto nel dettaglio, make up in ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 ottobre 2020) Make up e trucchi a prova dicall sfoglia la gallery Soft focus skin, scrivono le inglesi: un make up effetto pelle perfetta e patinata, ma comunque, è il dettaglio beauty che accomunaMiddleton eMarkle. La prima inmessaggio dal National History Museum di Londra, l’altra in diretta al Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit, le due cognate danno lezioni beauty anche in tempi dicall e apparizioni digital. Studiano tutto nel dettaglio, make up in ...

