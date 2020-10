Kaspersky | il noto spyware GravityRAT diventa multipiattaforma

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) (Milano, 20 ottobre 2020) -ha identificato un modulo dannoso diper Android precedentemente sconosciuto inserito all'interno di un'applicazione di viaggi per utenti indiani. Un'analisi più approfondita ha rivelato che il modulo era collegato a, un Remote Access Trojan (RAT)per aver condotto alcune operazioni in India. Ulteriori indagini hanno confermato che il gruppo autore del malware ha realizzato uno strumentoche oltre a prendere di mira i sistemi operativi Windows, può essere utilizzato su Android e Mac OS. La campagna è ancora attiva. Nel 2018, i ricercatori di sicurezza informatica hanno pubblicato un report sugli sviluppi di, tool utilizzato in attacchi mirati contro i servizi militari indiani. ...