Kamala Harris balla sotto la pioggia in Florida: il video fa impazzire i social (Di martedì 20 ottobre 2020) Un ballo liberatorio, che esprime gioia. E nient’altro. Così in un video pubblicato dalla figlia sui social, Kamala Harris ha fatto letteralmente impazzire i social, e i suoi fan. La candidata vicepresidente dem alle prossime elezioni Usa, si è lasciata andare sul palco di un comizio in Florida ballando sotto la pioggia. Ecco le immagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Un ballo liberatorio, che esprime gioia. E nient’altro. Così in unpubblicato dalla figlia suiha fatto letteralmente, e i suoi fan. La candidata vicepresidente dem alle prossime elezioni Usa, si è lasciata andare sul palco di un comizio inndola. Ecco le immagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

masechi : ???? Kamala Harris sospende viaggi e eventi. Due positivi al coronavirus nel suo staff #America2020 #HarrisBiden @kirbyrita - alepaganotwit : Si dice che se il 77enne sfidante di @realdonaldtrump, Joe Biden, fosse eletto presidente #Usa, si dimetterebbe p… - lukarighi : @Ilconservator Proprio per questo.Perché una volta eletto faranno scoppiare uno scandalo che lo costringerà alle di… - ineeducameron : io e kamala harris siamo nate lo stesso giorno - AffInt : ????Donald e Melania Trump fanno campagna negli Stati in bilico (dove è stabile il vantaggio di Biden), come anche Ka… -

Ultime Notizie dalla rete : Kamala Harris Trump presidente con Kamala Harris vice? Lo 'scenario 1824' AGI - Agenzia Italia Gli Avengers uniti per Joe Biden, ecco chi parteciperà all’evento virtuale di questa notte

Alcuni degli Avengers hanno deciso di partecipare a un evento virtuale per sostenere la campagna presidenziale di Joe Biden ...

Trump, Biden e il dibattito a microfoni spenti. Il punto di Gramaglia

Non si ferma il dibattito sul...dibattito. Donald Trump è infuriato: durante il prossimo scontro con Joe Biden, gli organizzatori potranno spegnere il microfono a chi parla sopra l'altro. Intanto fra ...

Alcuni degli Avengers hanno deciso di partecipare a un evento virtuale per sostenere la campagna presidenziale di Joe Biden ...Non si ferma il dibattito sul...dibattito. Donald Trump è infuriato: durante il prossimo scontro con Joe Biden, gli organizzatori potranno spegnere il microfono a chi parla sopra l'altro. Intanto fra ...