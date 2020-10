Juventus, Szczesny: «Siamo stati solidi. Morata farà tanti gol» (Di martedì 20 ottobre 2020) Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato dopo la vittoria in Champions League con la Dinamo Kiev Intervenuto ai canali ufficiali bianconeri, Wojciech Szczesny ha parlato dopo la vittoria della Juventus contro la Dinamo Kiev. «Abbiamo disputato una gara efficace: non abbiamo concesso tanto agli avversari, avuto pazienza nel primo tempo, per poi chiudere il match nel secondo. Siamo soddisfatti, Siamo stati molto solidi e attenti perché sapevamo che ci avrebbero aspettato ed era importante non concedere nessun contropiede. Morata quest’anno farà tanti gol, Siamo contenti sia partito così bene. La strada intrapresa dalla squadra è quella giusta, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Wojciech, portiere della, ha parlato dopo la vittoria in Champions League con la Dinamo Kiev Intervenuto ai canali ufficiali bianconeri, Wojciechha parlato dopo la vittoria dellacontro la Dinamo Kiev. «Abbiamo disputato una gara efficace: non abbiamo concesso tanto agli avversari, avuto pazienza nel primo tempo, per poi chiudere il match nel secondo.soddisfatti,moltoe attenti perché sapevamo che ci avrebbero aspettato ed era importante non concedere nessun contropiede.quest’anno faràgol,contenti sia partito così bene. La strada intrapresa dalla squadra è quella giusta, ...

LeonettiFrank : Per il debutto di Champions a Kiev così in campo: Juventus (3-4-1-2) Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa,… - SciabolataFFP : Ieri #Perin protagonista nel pareggio del #Genoa a #Verona. Un portiere che in gioventù mi piaceva moltissimo, resr… - Tr0WbacK : vi piace la probabile formazione della #Juventus che affronterà stasera la Dinamo Kiev ? Szczesny Danilo Bonucci C… - sportli26181512 : Dinamo Kiev-Juventus, le probabili formazioni della Champions League: Dybala ancora verso la panchina, ci sarà Rams… - SimoneAvsim : La formazione più votata da voi sul mio sito -