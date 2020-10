Juventus, per Paratici multa per insulti agli ufficiali di gara durante Crotone-Juventus (Di martedì 20 ottobre 2020) multato Fabio Paratici, dirigente della Juventus, per insulti agli arbitri durante la gara del club bianconero giocata lo scorso sabato contro il Crotone. Il direttore sportivo, si sarebbe lasciato andare dopo l’annullamento del gol di Morata del possibile 2-1. La sanzione è di diecimila euro. Lo ha reso noto il Giudice Sportivo della Lega Serie A: “multa di diecimila euro per Fabio Paratici in quanto non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”, si legge nelle ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 ottobre 2020)to Fabio, dirigente della, perarbitriladel club bianconero giocata lo scorso sabato contro il. Il direttore sportivo, si sarebbe lasciato andare dopo l’annullamento del gol di Morata del possibile 2-1. La sanzione è di diecimila euro. Lo ha reso noto il Giudice Sportivo della Lega Serie A: “di diecimila euro per Fabioin quanto non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti deglidi; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”, si legge nelle ...

