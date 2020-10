Juventus, Paratici: “Dybala sta meglio, in Argentina ha fatto dieci giorni di antibiotici” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Dybala sta un po’ meglio: ha avuto un infortunio che l’ha tenuto fuori per due mesi, alla pausa per le Nazionali ha avuto dieci giorni di antibiotici e camera da letto senza potersi allenare. Ha avuto pochi allenamenti nelle gambe, ma è a disposizione”. Lo ha detto il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, parlando della situazione di Paulo Dybala, alla seconda panchina consecutiva dopo quella di Crotone dove non è entrato neanche per un minuto. “Iniziare la Champions League è sempre una piacevole sensazione – ha affermato Paratici ai microfoni di Sky Sport nell’immediata vigilia di Dinamo Kiev-Juventus – stasera troviamo anche un po’ di pubblico che in questo momento difficile ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) “Dybala sta un po’: ha avuto un infortunio che l’ha tenuto fuori per due mesi, alla pausa per le Nazionali ha avutodi antibiotici e camera da letto senza potersi allenare. Ha avuto pochi allenamenti nelle gambe, ma è a disposizione”. Lo ha detto il direttore sportivo della, Fabio, parlando della situazione di Paulo Dybala, alla seconda panchina consecutiva dopo quella di Crotone dove non è entrato neanche per un minuto. “Iniziare la Champions League è sempre una piacevole sensazione – ha affermatoai microfoni di Sky Sport nell’immediata vigilia di Dinamo Kiev-– stasera troviamo anche un po’ di pubblico che in questo momento difficile ...

Si tratta di Federico Chiesa, espulso al 60' di Crotone-Juventus a seguito di un fallo su Luca Cigarini ... al pari del dirigente bianconero Fabio Paratici "in quanto non autorizzato, al 43' del ...

