Juventus | Morata per sfatare il tabù | segnare il primo gol della Champions equivale a non vincere il trofeo

La Juventus dovrà sfatare non uno ma due tabù Champions League. Il primo rappresenta ovviamente la vittoria finale che per i bianconeri manca da venticinque anni. Ma anche quello legato alla maledizione per la squadra che segna il primo gol della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Ad oggi, come riporta lo specialista di statistiche Misterchip su twitter, mai una squadra che ha aperto le marcature del torneo continentale ha poi alzato il trofeo alla fine della stagione. La Juventus, in gol con Morata contro la Dinamo Kiev, cercherà di invertire il trend.

