Juventus, Morata: «Doppietta, che emozione. Vogliamo la Champions» (Di martedì 20 ottobre 2020) Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria con la Dinamo Kiev in Champions League Ai microfoni di Sky Sport, Alvaro Morata ha parlato dopo Dinamo Kiev-Juventus. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 «emozione molto bella. L’ultima che ho giocato con questa maglia è stata una cosa che ho ancora in mente. Abbiamo un’altra possibilità quest’anno e Vogliamo arrivare fino in fondo. Era importante vincere oggi, perché gli avversari erano giovani e forti. Era fondamentale portare tre punti a casa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Alvaro, attaccante della, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria con la Dinamo Kiev inLeague Ai microfoni di Sky Sport, Alvaroha parlato dopo Dinamo Kiev-. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 «molto bella. L’ultima che ho giocato con questa maglia è stata una cosa che ho ancora in mente. Abbiamo un’altra possibilità quest’anno earrivare fino in fondo. Era importante vincere oggi, perché gli avversari erano giovani e forti. Era fondamentale portare tre punti a casa». Leggi su Calcionews24.com

