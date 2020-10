Juventus, il Giudice Sportivo sanziona Chiesa e Paratici (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo ha emanato la sentenza riguardante la quarta giornata di campionato. Una giornata di squalifica per Federico Chiesa dopo il fallo su Luca Cigarini. Ammenda anche per Fabio Paratici, responsabile delle dichiarazioni di frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara. Juventus: fermato Chiesa, ammenda per Paratici Queste le decisioni del Giudice Sportivo per quanto riguarda i tesserati della squadra di Andrea Agnelli. Leggi anche:Dinamo Kiev Juventus probabili formazioni, Pirlo punta su Morata “Federico (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. Paratici Fabio (Juventus): in quanto non autorizzato, al 43° ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 20 ottobre 2020) Ilha emanato la sentenza riguardante la quarta giornata di campionato. Una giornata di squalifica per Federicodopo il fallo su Luca Cigarini. Ammenda anche per Fabio, responsabile delle dichiarazioni di frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara.: fermato, ammenda perQueste le decisioni delper quanto riguarda i tesserati della squadra di Andrea Agnelli. Leggi anche:Dinamo Kievprobabili formazioni, Pirlo punta su Morata “Federico (): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.Fabio (): in quanto non autorizzato, al 43° ...

