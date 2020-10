Juventus, Chiesa: «Serata fantastica. Critiche? Dobbiamo vincere sempre» (Di martedì 20 ottobre 2020) Federico Chiesa parla dopo la vittoria della Juventus contro la Dinamo Kiev e il suo esordio in Champions League Intervistato da Sky Sport dopo il match di Champions League contro la Dinamo Kiev, Federico Chiesa ha raccontato l’emozione dell’esordio in campo europeo con la maglia della Juventus. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 ESORDIO – «Io mi sono messo a disposizione del mister, sono stato largo e quando ricevevo il pallone puntavo l’uomo e creavo superiorità. È stata una Serata fantastica, in più abbiamo vinto». Critiche – «Stasera volevamo la vittoria e i tre punti in Champions per partire alla grande. Abbiamo dato tutto. Abbiamo ricevuto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Federicoparla dopo la vittoria dellacontro la Dinamo Kiev e il suo esordio in Champions League Intervistato da Sky Sport dopo il match di Champions League contro la Dinamo Kiev, Federicoha raccontato l’emozione dell’esordio in campo europeo con la maglia della. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 ESORDIO – «Io mi sono messo a disposizione del mister, sono stato largo e quando ricevevo il pallone puntavo l’uomo e creavo superiorità. È stata una, in più abbiamo vinto».– «Stasera volevamo la vittoria e i tre punti in Champions per partire alla grande. Abbiamo dato tutto. Abbiamo ricevuto ...

