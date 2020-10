Juventus, Chiellini infortunato: esce dal campo dolorante (Di martedì 20 ottobre 2020) Juventus, Chiellini infortunato. Il difensore centrale bianconero è uscito dal campo in seguito ad una botta di gioco molto forte. La Juventus è stata impegnata in una partita difficile di Champions League contro la Dinamo Kiev valida per i gironi della massima competizione internazionale per club. La squadra di Andrea Pirlo ha ancora una volta … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 ottobre 2020). Il difensore centrale bianconero è uscito dalin seguito ad una botta di gioco molto forte. Laè stata impegnata in una partita difficile di Champions League contro la Dinamo Kiev valida per i gironi della massima competizione internazionale per club. La squadra di Andrea Pirlo ha ancora una volta … L'articolo proviene da Inews.it.

juventusfc : «Vogliamo vincere» Parola di @Pirlo_official e @chiellini ?? - juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - juventusfc : Alle 18.45 LIVE su @JuventusTv la conferenza stampa dei bianconeri! ?? @Pirlo_official ?? @chiellini Qui ??… - StefanoDePonte : #Pirlo dovrà essere capace di panchinare #Bonucci e #Chiellini senza guardare in faccia nessuno. la #Juventus non p… - PirataPantani10 : Vittoria contro una squadra mediocre, ancora una volta #Morata più decisivo di #Dybala. Ormai #Chiellini è un ex gi… -