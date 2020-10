Juventus-Barcellona: data, orario e diretta tv in chiaro Champions League 2020/2021 (Di martedì 20 ottobre 2020) Una bella sorpresa per tutti gli appassionati di calcio. Juventus-Barcellona, match di Champions League in programma alle 21:00 di mercoledì 28 ottobre, sarà trasmesso oltre che su Sky Sport anche in chiaro su Canale 5. C’è grande attesa per assistere al secondo appuntamento degli uomini di Pirlo nella massima competizione continentale. Ovviamente potrete seguire il match anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Mediaset Play. In ogni caso Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti di gioco con gli approfondimenti, le pagelle e le parole dei protagonisti all’Allianz Stadium. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Una bella sorpresa per tutti gli appassionati di calcio., match diin programma alle 21:00 di mercoledì 28 ottobre, sarà trasmesso oltre che su Sky Sport anche insu Canale 5. C’è grande attesa per assistere al secondo appuntamento degli uomini di Pirlo nella massima competizione continentale. Ovviamente potrete seguire il match anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Mediaset Play. In ogni caso Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti di gioco con gli approfondimenti, le pagelle e le parole dei protagonisti all’Allianz Stadium.

