Juve Stabia | Vincenzo Todaro nuovo amministratore unico

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLaha comunicato che, nell’ambito del rinnovamento progettuale annunciato dal presidente Andrea Langella e dal socio Giuseppe Langella, si è proceduto a nominare l’avvocatodel club gialloblè. La scelta dell’organo amministrativo è indotta dall’esigenza di dare maggior impulso e semplificare i processi decisionali ed operativi in questa cruciale fase. L’avvocatosostituisce nell’incarico Giovanni Improta, al quale vanno i ringraziamenti per l’impegno e l’abnegazione profusi. Improta ricoprirà l’incarico di Club Manager. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

E' finito 0-0 il derby del Partenio-Lombardi tra Avellino e Juve Stabia. Partita con poche emozioni e punteggio tutto sommato giusto tra due squadre che si sono equivalse e che co ...Juve Stabia 0-0 , il commento del tecnico dei gialloblù, Pasquale Padalino: 'Abbiamo conquistato un punto importante, per il blasone e il valore della squadra avversaria, costruita per essere protagon ...