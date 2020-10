Justin Bieber: «Spero che raccontare il mio dolore in musica incoraggi gli altri a esprimere se stessi» (Di martedì 20 ottobre 2020) Justin Bieber è inarrestabile. Questa settimana l’artista americano ha conquistato i primi 2 posti nella classifica dei singoli di iTunes negli Stati Uniti con “Holy (feat. Chance the Rapper)” al numero 1 e “Lonely” con benny blanco al numero 2. Bieber e Blanco hanno debuttato con “Lonely” venerdì ott. 16, insieme al suo video musicale, diretto da Jake Schreier. Il brano è stato prodotto da blanco e Finneas. “Benny e Finneas sono entrambi scrittori straordinari, ed è stato fantastico collaborare con loro in ‘Lonely’”, afferma Bieber. “Ad essere onesti, la canzone finita è difficile da ascoltare per me, considerando quanto sia stato difficile superare alcuni di quei capitoli. Si ... Leggi su domanipress (Di martedì 20 ottobre 2020)è inarrestabile. Questa settimana l’artista americano ha conquistato i primi 2 posti nella classifica dei singoli di iTunes negli Stati Uniti con “Holy (feat. Chance the Rapper)” al numero 1 e “Lonely” con benny blanco al numero 2.e Blanco hanno debuttato con “Lonely” venerdì ott. 16, insieme al suo videole, diretto da Jake Schreier. Il brano è stato prodotto da blanco e Finneas. “Benny e Finneas sono entrambi scrittori straordinari, ed è stato fantastico collaborare con loro in ‘Lonely’”, afferma. “Ad essere onesti, la canzone finita è difficile da ascoltare per me, considerando quanto sia stato difficile superare alcuni di quei capitoli. Si ...

