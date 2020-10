Judo | Grand Slam Budapest 2020 | dopo otto mesi di stop riparte il World Tour | Italia ambiziosa con 12 atleti iscritti

Leggi su oasport

(Di martedì 20 ottobre 2020) Mancano ormai solo tre giorni allanza ufficiale dele soprattutto delle qualificazioni olimpiche diper i Giochi di Tokyo della prossima estate.esatti di(lo scorso 23 febbraio si chiudeva ildi Dusseldorf) si torna a gareggiare dunque sul tatami nel circuito maggiore con il(23-25bre) per riprendere un minimo di ritmo con le gare e per andare a caccia di punti pesanti per il ranking di qualificazione a cinque cerchi. Attualmente la curva dei contagi purtroppo si sta alzando nel Vecchio Continente ed in particolare in Ungheria, ma l’IJF ...