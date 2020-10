Joventut Badalona-Venezia oggi, EuroCup basket: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 20 ottobre 2020) Quarta giornata di EuroCup e impegno esterno per la Umana Reyer Venezia questa sera. Dopo una vittoria e una sconfitta (e un match saltato), i ragazzi di Walter De Raffaele sfideranno gli spagnoli dello Joventut Badalona fuori casa con palla a due alle ore 20.45. I veneti hanno vinto all’esordio contro il Kazan, cedendo invece in casa del Partizan Belgrado, mentre nell’ultima giornata non è scesa in campo, con il match contro il Bourg En Bresse cancellato a causa dell’emergenza Coronavirus. Di contro, invece, i catalani sono in testa al gruppo A con tre successi su tre e puntano a restare imbattuti, mentre per Venezia un successo in trasferta sarebbe un colpo fondamentale nella corsa al postseason. Badalona-Venezia, match valevole per la quarta ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Quarta giornata die impegno esterno per la Umana Reyerquesta sera. Dopo una vittoria e una sconfitta (e un match saltato), i ragazzi di Walter De Raffaele sfideranno gli spagnoli dellofuori casa con palla a due alle ore 20.45. I veneti hanno vinto all’esordio contro il Kazan, cedendo invece in casa del Partizan Belgrado, mentre nell’ultima giornata non è scesa in campo, con il match contro il Bourg En Bresse cancellato a causa dell’emergenza Coronavirus. Di contro, invece, i catalani sono in testa al gruppo A con tre successi su tre e puntano a restare imbattuti, mentre perun successo in trasferta sarebbe un colpo fondamentale nella corsa al postseason., match valevole per la quarta ...

REYER1872 : ?? Almost 40 years later... here we go again @Penya1930, much respect ?! ?? Quasi quarant’anni dopo quella finale di… - zazoomblog : Joventut Badalona-Venezia oggi EuroCup basket: orario tv programma streaming - #Joventut #Badalona-Venezia… - EnDavid12 : RT @REYER1872: ?? Almost 40 years later... here we go again @Penya1930, much respect ?! ?? Quasi quarant’anni dopo quella finale di Korac...… - sergi_martins : RT @REYER1872: ?? Almost 40 years later... here we go again @Penya1930, much respect ?! ?? Quasi quarant’anni dopo quella finale di Korac...… - davidtorras4 : RT @REYER1872: ?? Almost 40 years later... here we go again @Penya1930, much respect ?! ?? Quasi quarant’anni dopo quella finale di Korac...… -

Ultime Notizie dalla rete : Joventut Badalona EuroCup - Joventut Badalona vs Umana Reyer: prepartita Tucci Pianetabasket.com Joventut Badalona-Venezia oggi, EuroCup basket: orario, tv, programma, streaming

Dopo una vittoria e una sconfitta (e un match saltato), i ragazzi di Walter De Raffaele sfideranno gli spagnoli dello Joventut Badalona fuori casa con palla a due alle ore 20.45. I veneti hanno vinto ...

EuroCup - Joventut Badalona vs Umana Reyer: prepartita Tucci

L’assistant coach Gianluca Tucci presenta ai nostri microfoni la grande sfida con Joventut de Badalona, prima e imbattuta nel girone A di 7Days Eurocup. La partita è in ...

Dopo una vittoria e una sconfitta (e un match saltato), i ragazzi di Walter De Raffaele sfideranno gli spagnoli dello Joventut Badalona fuori casa con palla a due alle ore 20.45. I veneti hanno vinto ...L’assistant coach Gianluca Tucci presenta ai nostri microfoni la grande sfida con Joventut de Badalona, prima e imbattuta nel girone A di 7Days Eurocup. La partita è in ...