Jeff Bridges annuncia sui social | “Ho un cancro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 ottobre 2020)– Photo Credits: web“New S**T has come to light”. Così esordiscein un tweet, citando Drugo, il celebre personaggio da lui interpretato nella pellicola cult dei fratelli Coen, “Il grande Lebowski”. L’attore prosegue raccontando ai fan di avere un linfoma, la cui prognosi è però positiva.promette ai fan di tenerli aggiornati sull’andamento delle cure e della malattia. La sua carriera è iniziata nel ’58 con la televisione, quando era ancora bambino . Si è poi spostata a Hollywood dove ha recitato in grandi successi come “King Kong”, “Seabiscuit”, “Tron”, oltre al già citato “Il grande Lebowski”. I’m profoundly grateful for the ...