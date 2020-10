Ivan Gonzalez è gay? Lascia la fidanzata in TV: “Non prova appetito sessuale per me”, poi la bomba di gossip (Di martedì 20 ottobre 2020) Vi ricordate di Ivan Gonzalez? Diventato famoso per avere “tentato” Valeria Marini a Temptation Island Vip, successivamente si è seduto sul trono di Uomini e Donne ed è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip. Poi è tornato in Spagna dove, tra un reality e l’altro, si è fidanzato con Oriana Marzoli. Ivan Gonzalez è... L'articolo Ivan Gonzalez è gay? Lascia la fidanzata in TV: “Non prova appetito sessuale per me”, poi la bomba di gossip proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 20 ottobre 2020) Vi ricordate di? Diventato famoso per avere “tentato” Valeria Marini a Temptation Island Vip, successivamente si è seduto sul trono di Uomini e Donne ed è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip. Poi è tornato in Spagna dove, tra un reality e l’altro, si è fidanzato con Oriana Marzoli.è... L'articololain TV: “Nonper me”, poi ladiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

