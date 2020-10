Italia femminile, Bertolini: “Ragazze serene ma c’è paura coronavirus” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Il fatto di avere sempre un po’ questa paura che ci possano essere in qualsiasi momento ragazze positive c’è, ma le ragazze sono molto serene, tutte noi lo siamo. Dobbiamo avere un grande senso di responsabilità, di attenzione, stare alle regole e fare quello che ci viene detto di fare. Quando tutti facciamo il nostro ‘pezzettino’, poi sappiamo che le cose andranno meglio. I nostri comportamenti condizionano anche i comportamenti degli altri, sia in positivo che in negativo”. Lo ha detto il commissario tecnico della Nazionale Italiana femminile Milena Bertolini dal ritiro delle azzurre che a Empoli il 27 ottobre affronteranno la Danimarca: “E’ la squadra favorita del girone, è vice-campione d’Europa in carica. E’ una ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) “Il fatto di avere sempre un po’ questache ci possano essere in qualsiasi momento ragazze positive c’è, ma le ragazze sono molto, tutte noi lo siamo. Dobbiamo avere un grande senso di responsabilità, di attenzione, stare alle regole e fare quello che ci viene detto di fare. Quando tutti facciamo il nostro ‘pezzettino’, poi sappiamo che le cose andranno meglio. I nostri comportamenti condizionano anche i comportamenti degli altri, sia in positivo che in negativo”. Lo ha detto il commissario tecnico della NazionalenaMilenadal ritiro delle azzurre che a Empoli il 27 ottobre affronteranno la Danimarca: “E’ la squadra favorita del girone, è vice-campione d’Europa in carica. E’ una ...

