Ismea, Covid non frena export pasta italiana (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Il dato di agosto conferma, nel complesso, una progressione del food made in Italy sui mercati esteri (+3% sui primi 8 mesi del 2019), per un valore di 29,4 miliardi di euro. I dati per comparto, disponibili solo per i primi sette mesi dell’anno, evidenziano una crescita a doppia cifra per la pasta, con un +30% rispetto al periodo gennaio-luglio 2019. Secondo le elaborazioni dell’Ismea sui dati Istat, anche nei mesi più critici dell’emergenza epidemiologica, a causa delle misure restrittive adottate da molti Paesi clienti, le esportazioni di pasta non hanno infatti accusato grossi contraccolpi, a fronte di flessioni anche significative registrate dagli altri comparti nei mesi di aprile e, in particolare, di maggio.Oltre all’ottima performance della ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Il dato di agosto conferma, nel complesso, una progressione del food made in Italy sui mercati esteri (+3% sui primi 8 mesi del 2019), per un valore di 29,4 miliardi di euro. I dati per comparto, disponibili solo per i primi sette mesi dell’anno, evidenziano una crescita a doppia cifra per la, con un +30% rispetto al periodo gennaio-luglio 2019. Secondo le elaborazioni dell’sui dati Istat, anche nei mesi più critici dell’emergenza epidemiologica, a causa delle misure restrittive adottate da molti Paesi clienti, le esportazioni dinon hanno infatti accusato grossi contraccolpi, a fronte di flessioni anche significative registrate dagli altri comparti nei mesi di aprile e, in particolare, di maggio.Oltre all’ottima performance della ...

TV7Benevento : Ismea, Covid non frena export pasta italiana... - fisco24_info : Ismea, Covid non frena export pasta italiana : - leoberthi : RT @Adnkronos: #Ismea, #Covid non frena export #pasta italiana - Adnkronos : #Ismea, #Covid non frena export #pasta italiana - Ossmeteobargone : RT @AgrariaOrg: ISMEA, il Covid non frena l’export di pasta italiana (+30% nei primi sette mesi dell’anno)... -

Ultime Notizie dalla rete : Ismea Covid Ismea, Covid non frena export pasta italiana Adnkronos Ismea, Covid non frena export pasta italiana

Secondo le elaborazioni dell'Ismea sui dati Istat, anche nei mesi più critici dell'emergenza epidemiologica, a causa delle misure restrittive adottate da molti Paesi clienti, le esportazioni di pasta ...

Il Covid non frena l'export di pasta italiana, +30% in 7 mesi

Secondo le elaborazioni dell'ISMEA sui dati Istat, anche nei mesi più critici dell'emergenza epidemiologica, a causa delle misure restrittive adottate da molti Paesi clienti, le esportazioni di pasta ...

Secondo le elaborazioni dell'Ismea sui dati Istat, anche nei mesi più critici dell'emergenza epidemiologica, a causa delle misure restrittive adottate da molti Paesi clienti, le esportazioni di pasta ...Secondo le elaborazioni dell'ISMEA sui dati Istat, anche nei mesi più critici dell'emergenza epidemiologica, a causa delle misure restrittive adottate da molti Paesi clienti, le esportazioni di pasta ...