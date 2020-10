‘Isa e Chia On Air’, ogni martedì alle 18 su ‘Radio Stonata’: il podcast della puntata del 20/10/20 (Di martedì 20 ottobre 2020) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nella diretta odierna si è parlato a lungo del Gf Vip 5, ed in particolare dei comportamenti poco Chiari di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Qualche commento anche su Temptation Island 8, che staserà vedrà in onda la sua puntata conclusiva. QUI il podcast, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 ottobre 2020) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il martedì18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna si è parlato a lungo del Gf Vip 5, ed in particolare dei comportamenti pocori di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Qualche commento anche su Temptation Island 8, che staserà vedrà in onda la suaconclusiva. QUI il, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne ...

