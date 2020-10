Irlanda, nuova serrata: chiusura totale delle attività, scuole aperte (Di martedì 20 ottobre 2020) L’Irlanda è il primo paese europeo da marzo ad imporre una stretta serrata dovuta alla pandemia globale. Il premier Micheál Martin ha annunciato la chiusura totale delle attività a causa del coronavirus. Un decreto nazionale invita la gente a restare a casa, anche se nel mentre le scuole saranno aperte. Questo misure entreranno in vigore dalla mezzanotte di mercoledì 21 ottobre e dureranno sei settimane, tutte le attività commerciali non necessarie saranno chiuse, mentre bar e ristoranti potranno limitarsi al solo servizio da asporto o consegna. L’esercizio fisico sarà consentito entro i cinque chilometri dalla propria residenza, a poter uscire in generale saranno gli studenti e i lavoratori essenziali ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) L’è il primo paese europeo da marzo ad imporre una strettadovuta alla pandemia globale. Il premier Micheál Martin ha annunciato laattività a causa del coronavirus. Un decreto nazionale invita la gente a restare a casa, anche se nel mentre lesaranno. Questo misure entreranno in vigore dalla mezzanotte di mercoledì 21 ottobre e dureranno sei settimane, tutte le attività commerciali non necessarie saranno chiuse, mentre bar e ristoranti potranno limitarsi al solo servizio da asporto o consegna. L’esercizio fisico sarà consentito entro i cinque chilometri dalla propria residenza, a poter uscire in generale saranno gli studenti e i lavoratori essenziali ...

