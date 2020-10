Intimidazioni contro Di Nicola non fermeranno il nostro lavoro (Di martedì 20 ottobre 2020) Il vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai, giornalista di lungo corso Primo Di Nicola, portavoce del MoVimento 5 Stelle in Senato è stato oggetto di un brutto, bruttissimo atto di intimidazione. Con un “lavoro” molto professionale è stato derubato di uno zaino contenente tra le altre cose molti documenti ai quali stava lavorando e il suo computer. Questi atti vili e vergognosi qualificano chi li compie. Tutti devono sapere però che questi gesti non piegheranno in alcun modo la nostra azione, non fermeranno in alcun modo il lavoro che sta portando avanti Primo Di Nicola. Tutto ciò che facciamo guarda agli interessi dei cittadini. Le indagini faranno il loro corso. Noi, insieme a Primo, continueremo a lavorare. L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle. Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 20 ottobre 2020) Il vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai, giornalista di lungo corso Primo Di, portavoce del MoVimento 5 Stelle in Senato è stato oggetto di un brutto, bruttissimo atto di intimidazione. Con un “” molto professionale è stato derubato di uno zaino contenente tra le altre cose molti documenti ai quali stava lavorando e il suo computer. Questi atti vili e vergognosi qualificano chi li compie. Tutti devono sapere però che questi gesti non piegheranno in alcun modo la nostra azione, nonin alcun modo ilche sta portando avanti Primo Di. Tutto ciò che facciamo guarda agli interessi dei cittadini. Le indagini faranno il loro corso. Noi, insieme a Primo, continueremo a lavorare. L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle.

