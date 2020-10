Intesa Sanpaolo, Monceri: “Superbonus avrà notevoli benefici su consumi e valore immobili” (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il tema dell’economia “green” è “strategico” per Intesa Sanpaolo, che ha già messo in atto numerose iniziative, ma l’arrivo del Superbonus consentirà di accelerare l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare italiano, con benefici a cascata sui consumi energetici ed anche sul valore degli immobili. Lo ha spiegato Pierluigi Monceri, Responsabile direzione regionale Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo, in una intervista rilasciata a Teleborsa. Intesa Sanpaolo è particolarmente focalizzata sulle tematiche dell’efficienza energetica e più in generale dell’economia green. Quali ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il tema dell’economia “green” è “strategico” per, che ha già messo in atto numerose iniziative, ma l’arrivo del Superbonus consentirà di accelerare l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare italiano, cona cascata suienergetici ed anche suldegli immobili. Lo ha spiegato Pierluigi, Responsabile direzione regionale Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise di, in una intervista rilasciata a Teleborsa.è particolarmente focalizzata sulle tematiche dell’efficienza energetica e più in generale dell’economia green. Quali ...

