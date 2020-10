Inter, Young contro il bullismo: «La gentilezza è l’arma migliore» (Di martedì 20 ottobre 2020) Ashley Young ha lanciato un messaggio contro il bullismo Ashley Young, esterno inglese dell’Inter, attraverso i profili social del club nerazzurro ha lanciato un messaggio contro il bullismo. «Ciao ragazzi sono Ashley Young e gioco nell’Inter. Approfitto di questo spazio su Youtube Kids perché vorrei parlarvi di un tema molto importante: la gentilezza. In famiglia, a scuola, con i vostri amici, nel mondo reale e nel mondo online, è importante cercare di essere gentili nei confronti di tutte le altre persone. Purtroppo alcune di loro sono vittime di bullismo e questo succede anche nel mondo del calcio e dello sport di cui io faccio parte. La gentilezza ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Ashleyha lanciato un messaggioilAshley, esterno inglese dell’, attraverso i profili social del club nerazzurro ha lanciato un messaggioil. «Ciao ragazzi sono Ashleye gioco nell’. Approfitto di questo spazio su Youtube Kids perché vorrei parlarvi di un tema molto importante: la. In famiglia, a scuola, con i vostri amici, nel mondo reale e nel mondo online, è importante cercare di essere gentili nei confronti di tutte le altre persone. Purtroppo alcune di loro sono vittime die questo succede anche nel mondo del calcio e dello sport di cui io faccio parte. La...

